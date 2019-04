Also doch! Vor kurzem hatte Taylor Swift (29) ihre Fans ins Grübeln gebracht. Auf der Web-Seite des Popstars wurde ein Countdown gestartet, der am 26. April ablief. Deshalb wurde wild darüber spekuliert, was das nächste Projekt der Sängerin sein könnte. Natürlich hofften alle Anhänger von TayTay, dass sie ihr nächstes Album promoten würde. Und davon waren sie gar nicht so weit entfernt: Am heutigen Freitag kam nämlich die neue Single von Taylor heraus.

Bei einer Live-Fernsehübertragung von ABC verriet die Musikerin am Donnerstagabend, dass die große Ankündigung für ihren neuen Song war. Das Stück "ME!" nahm die 29-Jährige zudem mit Panic! at the Disco-Frontmann Brendon Urie (32) auf. Doch welche Botschaft steckt in ihrem Werk? "'ME!' ist ein Lied, das davon handelt, dass man seine Individualität schätzen und ausleben sollte. Mit den Melodien eines Popsongs hat man die Möglichkeit, im Kopf zu bleiben und ich möchte einfach, dass es den Leuten durch meinen Song besser geht", erklärte sie. Mittlerweile ist auch das kunterbunte Musikvideo auf ihrem offiziellen YouTube-Channel zu sehen.

Tatsächlich hatte Taylor den Titel ihres neuen Hits schon Stunden vorher verraten. In einem Instagram-Post posierte die Blondine vor einem Street-Art-Bild von einem Schmetterling, über dem das Wort "Me" steht. Laut TMZ sei das Projekt aber so geheim gewesen, dass nicht einmal die Künstlerin der Hausbemalung wusste, was dahinter steckte.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / taylorswift Taylor Swift in Nashville

