Diese beiden Game of Thrones-Figuren gehen sich in der Serie immer aus dem Weg! Zurzeit läuft die achte und finale Staffel der Fantasy-Serie und schon in der ersten Folge wurde wieder etwas deutlich, was den meisten Fans schon länger auffällt: Königin Cersei, gespielt von Lena Headey (45), und Bronn, gespielt von Jerome Flynn (56), sind nie zusammen in einer Szene zu sehen – und das, obwohl die beiden Figuren doch eigentlich viel miteinander zu tun haben. Dafür soll es allerdings einen bestimmten Grund geben: Angeblich kommen Lena und Jerome einfach nicht miteinander klar!

Achtung, Spoiler!

Schon in der ersten Folge der neuen Staffel hat Cersei einen vertraulichen Auftrag für Bronn. So vertraulich, dass man ihn eigentlich persönlich übermitteln würde. Trotzdem muss jemand anderes die Botschaft der Königin ausrichten. Auch in den Staffeln zuvor fällt immer wieder auf: Der eine Serien-Charakter betritt einen Raum erst, wenn der andere ihn verlassen hat. Eine gemeinsame Szene, geschweige denn einen gemeinsamen Dialog der beiden gibt es nie. Der Grund dafür soll ein Liebes-Drama zwischen den Schauspielern sein. Von 2002 bis 2003 – also noch lange vor dem "Game of Thrones"-Start – sollen Lena und Jerome ein Paar gewesen sein. Schon seit ein paar Jahren macht mittlerweile ein Gerücht die Runde, dass die beiden, nachdem ihre Romanze unschön endete, mittlerweile kein Wort mehr miteinander sprechen. Um jegliches Drama zu vermeiden, sollen sie sich am Set angeblich immer aus dem Weg gehen. "Es heißt, dass man sie unter allen Umständen voneinander fernhalten muss", meinte einmal ein GoT-Crew-Mitglied zum Daily Telegraph.

Dass Lena und Jerome tatsächlich bis zum Show-Finale nie zusammen vor der Kamera stehen werden, ist auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Immerhin hat Cersei Bronn gerade den Auftrag erteilt, für ein Mordkomplott nach Winterfell zu reisen, während sie selbst in Königsmund bleibt.

Game of Thrones / HBO Lena Headey in ihrer Rolle als Cersei in "Game of Thrones"

Getty Images Jerome Flynn bei der Premiere der achten Staffel "Game of Thrones"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Lena Headey bei der "Game of Thrones"-Premiere 2016

