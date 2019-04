Motsi Mabuse (38) kann auch anders! Die herzhafte Lache der Let's Dance-Jurorin ist mittlerweile schon legendär – wer muss bitte nicht mitschmunzeln, wenn die Frohnatur vor Lachen fast am Boden liegt? Doch auch die ehemalige Profitänzerin kann die Krallen ausfahren, wenn es sein muss – so wie jetzt. Ella Endlich (34) wurde am vergangenen Freitag für ihre einzigartige Samba in den höchsten Tönen von der Jury gelobt – für zahlreiche Fans der Show nicht nachvollziehbar. Sie machten ihrem Ärger kurzerhand im Netz Luft. Ein absolutes No-Go für Motsi, die mit einem leidenschaftlichen Statement für Ella Partei ergreift.

"Da merkt man, dass so viele überhaupt keine Ahnung vom Tanzen haben und nur nach Sympathie kommentieren", antwortet die 38-Jährige auf einen Hater-Kommentar bei Instagram. Sie akzeptiere grundsätzlich die Meinung anderer, doch dass Ella eine hervorragende Performance abgeliefert hat, sei einfach ein Fakt. "Was ihr hier treibt, ist einfach Mobbing der schlimmsten Art, schade! Wir feiern eine geile Staffel... Feier deinen Promi, ohne andere runterzuziehen oder zu beleidigen", appelliert sie abschließend an die Kritiker.

An Ella geht der Shitstorm ebenfalls nicht vorbei – sie dankt Motsi für die aufbauenden Zeilen. "Es macht mich sehr traurig, was ich da lesen muss. Ich bin weit von einem Tanz-Profi entfernt, wenn es zu richtigen Wettkämpfen käme", versucht die Sängerin ihre Emotionen in Worte zu fassen. Sie sei dafür mit Leidenschaft, Elan und Biss dabei: "Ich habe dazu eine unüblich ruhige Art in diesem Zirkus und spiele mich nicht in den Vordergrund. Schade, dass das so wenig Anerkennung findet."

Getty Images Daniel Hartwich, Motsi Mabuse, Ella Endlich und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / motsimabuse "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Februar 2018

Anzeige

Getty Images Ella Endlich, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de