Ella Endlich (34) hat eigentlich allen Grund, stolz auf sich zu sein: Sie liefert nicht nur Woche für Woche bei Let's Dance tolle Performances ab, am vergangenen Freitag knackte die Sängerin sogar die 30-Punkte-Marke. Doch nun wird die Stimmung etwas getrübt. Denn statt Lob hagelt es jetzt auch ordentlich Kritik für die 34-Jährige – im Netz wird sie für ihre Leistung sogar regelrecht angefeindet.

Die Jury war komplett aus dem Häuschen und konnte selbst nicht glauben, wie Ella als Anfängerin so eine perfekte Samba aufs Parkett legen konnte – Joachim Llambi (54) hätte ihr sogar am liebsten 15 Punkte gegeben. Doch auf Instagram können nicht alle diese Begeisterung teilen. "Kann mich der Euphorie leider nicht anschließen. Das war vielleicht technisch gut getanzt, aber Frau Endlich hat für mich keine Ausstrahlung", "Warum finden die alle so toll... Für mich fehlen trotz der Mega-Technik, die Emotionen..." und "Schlimm, wie sie gehypt wird. Favoriten der ersten Stunde haben übrigens noch nie gewonnen", lauten drei der noch eher nett formulierten Kommentare.

Trotz hitziger Diskussion steht eines fest: Ella brach mit ihrem Tanz einen "Let's Dance"-Rekord. Kein Promi hat es vor ihr je geschafft, für eine Samba die Höchstpunktzahl abzuräumen. Zwar war Samba-King Alexander Klaws (35) 2014 mit seinen 29 Punkten nah dran gewesen, doch ein Pünktchen hatte ihm dann doch noch gefehlt.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Let's Dance" 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de