Am Donnerstag gab es endlich neue Infos zum heiß ersehnten James Bond-Film "Bond 25". Welchen Namen die Fortsetzung des Action-Klassikers haben wird, bleibt aber unbekannt. Stattdessen wurden einige neue Cast-Mitglieder vorgestellt. Darunter Oscar-Gewinner Rami Malek (37) und die schöne Ana de Armas (30), die als neues Bond-Girl gehandelt wird. Sexy genug ist die 30-Jährige allemal, und im Netz zeigt sich die Schauspielerin auch privat gerne freizügig.

Auf ihrem Instagram-Account postet die Kubanerin neben Selfies und Auftritten vom Red Carpet auch mal den einen oder anderen heißen Schnappschuss. Ob nun ein sexy Strand-Pic aus Thailand oder ein Bikini-Foto aus Rio de Janeiro – Ana macht auch ohne viel Stoff eine außergewöhnlich gute Figur. Und mit diesem Body ist es kein Wunder, dass sie kein Problem damit zu haben scheint, die Hüllen fallen zu lassen. Im Juni 2017 postete sie einige Bilder, die sie beim Sonnenbad zeigen – ohne Bikini-Oberteil, die Brüste von einem Handtuch oder ihren bloßen Händen verdeckt.

Ana ist den internationalen Kinozuschauern wohl mit ihrer Rolle in "Knock Knock" (2013) zum ersten Mal im Gedächtnis geblieben. Dort verführt sie als sadistische Beauty den "anständigen" Familienvater Keanu Reeves (54) gemeinsam mit ihrer Freundin zu einem flotten Dreier – am nächsten Tag beginnen sie damit, ihn zu foltern. Im Film ist Ana unter anderem in einer heißen Oben-ohne-Szene in der Badewanne frontal zu bestaunen.

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas, Schauspielerin

