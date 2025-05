Teure Geschenke: Tom Cruise will Ana de Armas beeindrucken

Tom Cruise (62) hat erneut keine Kosten und Mühen gescheut, um Ana de Armas (37) zu imponieren. Kürzlich überraschte der Hollywoodstar die Schauspielerin mit einem Luxus-Ausflug: Tom ließ seinen privaten Helikopter für 1,19 Millionen Euro chartern und brachte Ana für rund 5.750 Euro samt persönlicher Begleitung vom Zentrum Londons zum Flughafen Heathrow. Doch damit nicht genug – für den Aufenthalt in der exklusiven Windsor Suite am Flughafen legte der Schauspieler zusätzlich 4.520 Euro auf den Tisch, bevor die beiden mit Erste-Klasse-Tickets, die jeweils 10.270 Euro kosteten, gemeinsam über den Atlantik flogen. Insider betonen gegenüber The Sun, Tom wolle seiner neuen Liebe "das Beste vom Besten" bieten und denke beim Bezahlen nicht zweimal nach.

Die beiden Schauspieler sind seit dem Valentinstag in aller Munde, als sie erstmals bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet wurden. Seitdem ist ihre Romanze immer öffentlicher geworden: Über Ostern entführte Tom die "No Time To Die"-Darstellerin bereits zu einem romantischen Kurztrip nach Madrid. Spätestens bei David Beckhams (50) großer Geburtstagsparty in Notting Hill präsentierten sich die beiden erstmals offiziell als Paar und sorgten für Gesprächsstoff unter den Promis. Bei dem Event wurde auch nicht lange geheim gehalten, dass die beiden inzwischen mehr verbindet – Fotos und Videos aus dem Umfeld von Victoria Beckham (51) hielten die vertrauten Momente von Tom und Ana fest. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, Tom plane bereits, Ana als Hauptdarstellerin für ein kommendes Filmprojekt zu verpflichten, bei dem er ebenfalls mitwirken will.

Privat geben sich Tom und Ana zwar betont zurückhaltend, doch immer wieder treten sie zusammen auf und lassen so die Gerüchteküche brodeln. Besonders auffällig: Schon zu Anas Geburtstag wurden die beiden in einem Park in London gesehen, wo sie sichtlich entspannt und in bester Stimmung Zeit verbrachten. In der Vergangenheit bemühten sie sich, die Öffentlichkeit zu meiden, verließ beispielsweise Partys abgeschirmt von großen Regenschirmen und versuchte, neugierige Blicke abzuwehren. Trotzdem gelangen immer wieder Schnappschüsse an die Öffentlichkeit, die zeigen, wie gut sie sich verstehen. Ihre Freunde verrieten zuletzt: Tom ist seit Jahren mit David befreundet und hätte Ana niemals zu dessen Geburtstag mitgebracht, wenn es sich nicht um eine ernsthafte Beziehung handeln würde. So bleibt abzuwarten, ob der Hollywoodstar und die kubanisch-spanische Schauspielerin bald noch weitere gemeinsame Projekte – beruflich oder privat – verkünden.

Getty Images Ana de Armas, März 2025

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

