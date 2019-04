Jetzt ist es raus! Am Donnerstag wurde die Besetzung für den neuen Bond-Streifen offiziell verkündet – unter anderem wurde bekannt gegeben, dass "Bohemian Rhapsody"-Darsteller Rami Malek (37) die Rolle des legendären Bösewichts Ernst Blofeld von Christoph Waltz (62) übernehmen wird. Doch nicht nur der neue Gegenspieler von Daniel Craig (51) wurde präsentiert – auch das Geheimnis um das nächste Bond-Girl ist nun endgültig gelüftet!

Wie Daily Mail berichtet, fiel die Wahl der Produzenten auf die kubanische Schauspielerin Ana de Armas (30). Die Darstellerin war bereits in Filmen wie "War Dogs", "Overdrive" und "Blade Runner" auf der Leinwand zu sehen. Zudem dürften die Bond-Fans nun gespannt sein, wie viel Haut in dem neuen Film zu sehen sein wird: In dem Sport-Drama "Hands of Stone" spielte die 30-Jährige bereits die Frau von Box-Legende Roberto Duran – und zeigte sich in einigen intimen Szenen sehr freizügig.

Der insgesamt 25. Bond-Film soll aller Voraussicht nach am 8. April 2020 Premiere feiern. Neben den beiden Neuverpflichtungen Rami Malek und Ana de Armas werden aber auch altbekannte Gesichter zu sehen sein: Ralph Fiennes (56) und Naomi Harris sind ebenfalls erneut mit von der Partie – beide wirkten bereits im Vorgänger "Spectre" mit.

Getty Images Rami Malek, Oscar-Preisträger

Getty Images Ana de Armas bei der offiziellen Vorstellung der Besetzung zum 25. "Bond"-Film

Getty Images Daniel Craig und die weiblichen Hauptdarstellerinnen für den 25. "Bond"-Film

