Bestätigt Victoria Beckham hier Anas Romanze mit Tom Cruise?

Ein Schnappschuss sorgt für Gesprächsstoff: Victoria Beckham (51) hat bei der Fotostrecke zu David Beckhams (50) 50. Geburtstag offenbar mehr preisgegeben als geplant. Die Modedesignerin, die gemeinsam mit vielen Promis wie Gordon Ramsay (58), Eva Longoria (50) und Guy Ritchie (56) in Londons Edelrestaurant Core feierte, postete eine Reihe exklusiver Fotos der rauschenden Partynacht auf Instagram. In einem der Bilder sieht man den Gastgeber mit seinem langjährigen Freund Tom Cruise (62), beide im eleganten weißen Smoking und bestens gelaunt. Doch was besonders auffiel: Im Hintergrund taucht plötzlich Ana de Armas (37) auf – ihr Gesichtsausdruck wirkt überrascht, mitten im Trubel der Party. Das brisante Detail: Die Schauspielerin wurde zuvor schon mehrfach an der Seite von Tom gesehen und verließ auch die Geburtstagsfeier gemeinsam mit ihm in den frühen Morgenstunden.

Mit Victoria Beckhams Fotoposting bekommen die anhaltenden Gerüchte – es könnte mehr zwischen Tom Cruise und Ana de Armas laufen – neue Nahrung. Öffentlich geäußert haben sich die beiden Stars zu ihrem Beziehungsstatus bisher zwar nicht, doch bereits vor wenigen Tagen waren sie in London zu Anas Geburtstag zusammen gesichtet worden. Insider berichten außerdem, dass sie derzeit gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Ana de Armas hatte in einem Interview mit USA Today schon zuvor betont, wie sehr sie Tom Cruise und besonders seine Stunt-Skills bewundert: "Er ist ein Vorbild, was Action-Szenen betrifft."

Parallel bestimmte auf der Party jedoch auch ein anderes Thema die Gespräche: das auffällige Fehlen von Brooklyn Beckham (26) und dessen Frau Nicola Peltz (30). Dieser familiäre Zwischenfall soll laut amerikanischen Medienberichten mit einem Streit im Hause Beckham rund um Romeo Beckhams (22) Beziehung zu Kim Turnbull zu tun haben – Brooklyn blieb der Feier jedenfalls komplett fern. Wie angespannt das Verhältnis ist, machte ein Insider gegenüber TMZ deutlich: Das junge Ehepaar soll Brooklyns Eltern als "toxisch" und "narzisstisch" empfinden.

Getty Images Tom Cruise, April 2025

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Paris Fashion Week 2024

