Fan erwischt Tom Cruise und Ana de Armas bei Kino-Rendezvous

Tom Cruise (62) und Ana de Armas (36) haben am Sonntag in London für neue Spekulationen über ihren Beziehungsstatus gesorgt. Wie ein Fan laut Daily Mail berichtete, habe er die beiden Hollywoodstars gemeinsam im Kino am berühmten Leicester Square erlebt. Als er eher zufällig von der Toilette kam, stand er angeblich plötzlich Tom und Ana gegenüber. Während die Schauspielerin den Ausflug nicht in den sozialen Medien thematisierte, likte sie immerhin Toms Instagram-Beitrag über den Kinoabend.

Bereits zuvor hatten sich die beiden mehrfach in London gezeigt – angefangen mit einem gemeinsamen Valentinstagsessen, bei dem sie von zahlreichen Augenzeugen entdeckt und umringt wurden. Obwohl es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen der 36-Jährigen und dem 62-Jährigen gibt, betonen Insider, dass es sich bei den Treffen lediglich um berufliche Gespräche handeln soll. Ein Vertrauter verriet gegenüber dem Magazin, dass vor allem ein gemeinsames Filmprojekt im Raum stehe. Konkret wird über eine Fortsetzung von "Days of Thunder" spekuliert, an der beide interessiert sein sollen.

Tom zeigte sich in den vergangenen Monaten eher zurückhaltend, was sein Liebesleben betrifft: Seine letzte bekannte Beziehung mit der russischen Society-Lady Elsina Khayrova endete im Februar 2024. Ana machte hingegen im November 2024 Schlagzeilen, als sie während eines romantischen Abendspaziergangs gesichtet wurde. An ihrer Seite befand sich kein Geringerer als der Stiefsohn des kubanischen Präsidenten. Ob tatsächlich mehr zwischen den beiden Schauspielern läuft, kann aktuell jedoch nur gemutmaßt werden.

Getty Images Tom Cruise, Filmstar

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

