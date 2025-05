Ein Liebesindiz? Tom Cruise fliegt Ana de Armas nach Madrid

Tom Cruise (62) hat offenbar tatsächlich einen ganz besonderen Draht zu Ana de Armas (37) entwickelt: Der Filmstar brachte sie mit seinem Privatjet kurzerhand nach Madrid. Doch damit nicht genug: Laut The Sun habe er sie kurz danach auch zu David Beckhams (50) exklusiver 50. Geburtstagsparty im Sterne-Restaurant Core in Kensington begleitet. Bereits seit einiger Zeit kursiert das hartnäckige Gerücht, dass sich zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft entwickelt habe – und die neuesten Indizien sprechen in der Tat dafür.

Laut Insidern teilen die zwei Stars ihr Liebesglück inzwischen sogar recht offen mit ihrem Umfeld. Es sei immerhin nicht nur bei den intimen Treffen zu zweit geblieben – auch mit Freunden ließen sich die beiden immer wieder in London blicken. Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Tom scheint wirklich sehr bemüht, sie zu beeindrucken." Besonders begeistert zeigt er sich laut den Insidern davon, dass sich die Schauspielerin nicht vom "Hollywood-Zirkus" mitreißen lässt und sie einfach eine "Menge Spaß" zusammen haben können.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über den Beziehungsstatus der beiden. So wurden Tom und die 37-Jährige laut Daily Mail im Februar überraschend von einem Fan im Kino am Leicester Square in London erwischt. Ana selbst äußert sich zu den gemeinsamen Ausflügen bisher nicht öffentlich. Offenbar teilen sie ihre Leidenschaft für gute Filme aber nur zu gerne miteinander. So denkt der Hollywoodstar wohl sogar daran, in Zukunft mit Ana in einem neuen Projekt zusammenzuarbeiten – aktuell steht Tom selbst jedoch kurz vor der großen Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning".

Getty Images Ana de Armas, März 2025

Getty Images Tom Cruise, April 2025

