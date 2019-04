Schon bald ist es so weit! Nach wochenlangem Warten flimmert am Dienstagabend bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten endlich die angekündigte XXL-Folge über die Bildschirme. Wie die Macher der Vorabendserie bereits vor einiger Zeit verlauten ließen, werden die Serienfiguren Hans-Joachim "Jo" Gerner (Wolfgang Bahro, 58), Katrin Flemming (Ulrike Frank, 50) und Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 30) dabei wohl eine ganz besondere Rolle spielen. Nun folgte ein weiterer Hinweis: Eine dieser drei Figuren wird in der XXL-Folge angeblich heiraten!

Achtung, Spoiler!

Im Gespräch mit RTL plauderte Wolfgang Bahro über die anstehende GZSZ-Sonderfolge – und insbesondere über die Rolle seiner Figur Hans-Joachim "Jo" Gerner und dessen Flamme Yvonne Bode (Gisa Zach, 44). Bereits vor der Ausstrahlung konnte er verraten: "Was Gerner und Yvonne angeht, passiert so einiges. Die beiden reisen nach Bali und bei ihrer Zwischenlandung in Singapur erleben sie eine geplatzte Hochzeit." Diese Gelegenheit würden die Turteltauben kurzerhand dazu nutzen, um selbst in den Hafen der Ehe einzulaufen.

Die Romantik wird aber offenbar auch in der kommenden Sonderfolge nur Nebensache sein. Zumindest nimmt Wolfgang in seinem Ausblick bereits vorweg: "Das glückliche Ehepaar kann sein Glück nicht lange genießen." Stattdessen werde die Serienfigur Katrin Flemming dafür sorgen, dass sich die romantische Stimmung zwischen den Frischvermählten schon bald in ein Drama verwandle.

TVNOW / Ruprecht Stempell Ulrike Frank, Wolfgang Bahro und Chryssanthi Kavazi (Schauspieler)

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

