Nur noch wenige Tage bis zum großen GZSZ-Special! Vor einigen Wochen hatten die Produzenten der Erfolgs-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" angekündigt, dass sich die Fans auf eine Folge in Spielfilmlänge freuen dürfen – bereits vorab gab es einen vielsagenden Trailer. Doch was genau erwartet die TV-Zuschauer am Dienstag in der XXL-Episode? Bereits jetzt ist klar: Es wird auf jeden Fall dramatisch!

Achtung, Spoiler!

Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) und seine Yvonne (Gisa Zach, 44) werden sich nach Angaben des Kölner Senders komplett unwissend ihren Gefühlen hingeben, während Katrin (Ulrike Frank, 50) ihren Triumph über Laura (Chryssanthi Kavazi, 30) genießt. Was die drei jedoch noch nicht wissen: Ihnen steht eine sehr große Prüfung bevor, da die Intrige noch eine unerwartete Wendung mit sich bringt... Auch bei zwei anderen Protagonisten wird es ernst: Sunny (Valentina Pahde, 24) verzweifelt beim Versuch, Emily (Anne Menden, 33) davon zu überzeugen, dass man Karla (Janina Kranz, 24) nicht trauen kann. Die Blondine will weiterhin für die Wahrheit kämpfen – allerdings schlägt auch ihre Gegnerin hart zurück.

Besonders die aktuelle Konstellation zwischen Jo, Yvonne und Katrin scheint bei den Fans auf großes Interesse zu stoßen. Auf Facebook wünschte sich eine Userin, dass Jo und Yvonne allen Widrigkeiten zum Trotz zusammen bleiben: "Sie sind ein tolles Paar und Gerner ist durch sie irgendwie menschlicher geworden." Unabhängig davon, ob sich der Wunsch der Zuschauerin erfüllt, können viele Anhänger die Folge anscheinend kaum noch erwarten: "Habe alle Termine für den Abend abgesagt", war nur einer der von Vorfreude geprägten Kommentare.

MG RTL D / Bernd Jaworek Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

MG RTL D GZSZ-Szene mit Sunny (Valentina Pahde)

TVNOW / Nico Stark Janina Kranz, Schauspielerin

