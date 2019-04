Vor wenigen Tagen hatten Brooklyn Beckham (20) und Hana Cross für Schlagzeilen gesorgt: Steht ihre junge Liebe etwa schon wieder auf der Kippe? Der Hottie und das Model wurden während eines heftigen Streits von Paparazzi erwischt. Während sich der Beckham-Spross bisher nicht äußerte, nahm Hana den Krisenspekulationen jetzt den Wind aus den Segeln: Sie teilte einen witzigen Schnappschuss von ihrem Freund!

Bereits kurz, nachdem die Beef-Fotos aufgetaucht waren, hatte Hana auf ihrem Instagram-Kanal eine gemeinsame Aufnahme mit dem Beau geteilt und es schlicht mit dem Wort "Meins" betitelt. Der Zoff, den die beiden nicht nur im Auto hatten, sondern auch auf offener Straße in Beverly Hills – in der Anwesenheit von Brooklyns jüngerem Bruder Romeo (16) – scheint damit also endgültig der Vergangenheit anzugehören. Außerdem postete die Beauty in ihrer Story postete noch ein skurriles Pic, das ihren Schatz von hinten in der Küche zeigt – mit einer extrem hochgezogenen Jogginghose und ohne Shirt! Das Ganze versah Hana noch mit einem lachenden und einem verliebt schauenden Emoji.

Eine dürfte von dieser Versöhnung sicher begeistert sein: Brooklyns Mama Victoria (45). Die Designerin und ihre Schwiegertochter in spe sollen ein gutes Verhältnis haben. Die 20-Jährige war nicht nur beim Geburtstag der Britin dabei, Vic hat laut Hana auch immer ein offenes Ohr für sie. "Wir tauschen uns über alles Mögliche aus. Sie hilft mir sogar, mich für das Coachella zu stylen", verriet sie im Tatler-Interview.

MEGA Hana Cross und Brooklyn Beckham in Beverly Hills, April 2019

Anzeige

Instagram / hancross Brooklyn Beckham

Anzeige

Instagram / hancross Hana Cross, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de