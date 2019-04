Bahnt sich hier etwa Ärger im Paradies an? Seit etlichen Monaten turtelt Victoria (45) und David Beckhams (43) ältester Sohn Brooklyn (20) mit seiner Modelfreundin Hana Cross rum. Immer wieder posten die beiden romantische Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Accounts. Erst kürzlich zeigte sich das Pärchen aber nicht ganz so harmonisch: Brooklyn und seine Hana wurden mitten in einer heftigen Streitsituation abgelichtet!

Paparazzi erwischten die beiden vor wenigen Tagen im Luxus-Auto des 20-Jährigen in Beverly Hills. In einer hitzigen Diskussion ließen sowohl das Model als auch der Beckham-Spross ihren Emotionen freien Lauf. Beim genaueren Betrachten der Bilder wird eines ganz deutlich: Hana scheint ziemlich verletzt zu sein und verdrückt das eine oder andere Tränchen. Aber auch an Brooklyn geht dieses Gespräch nicht spurlos vorbei – immer wieder fasst er sich verzweifelt an die Stirn und redet auf seine Freundin ein.

Noch vor einer Woche hatte das bei dem Turtel-Duo ganz anders ausgesehen: Total entspannt und megaverliebt machte Brooklyn mit seiner Hana das Coachella Festival unsicher. Via Instagram ließ das Couple seine Community an diesem Wochenende teilhaben und postete ein paar hübsche Pärchen-Pics von sich.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham

MEGA Hana Cross und Brooklyn Beckham im April 2019

Instagram / hancross Hana Cross und Brooklyn Beckham auf dem Coachella 2019

