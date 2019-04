Alphonso Williams (56) kann wieder strahlen! Erst Anfang des Jahres machten schockierende Neuigkeiten um den sympathischen Sänger, der sich 2017 den Superstar-Titel bei DSDS sichern konnte, die Runde: Aufgrund einer Insuffizienz hatte die rechte Niere des Musikers versagt. Doch nach einer Not-Operation und einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt meldet sich die Kämpfernatur jetzt mit einem Video bei seinen Fans zurück und zeigt stolz: Er ist wieder auf den Beinen – wenn auch deutlich dünner als früher!

Auf Instagram veröffentlichte der 56-Jährige einen kurzen Clip, in dem er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche in den vergangenen Wochen bedankt. "Wie ihr wisst, war ich wegen Nierenversagen eine Weile außer Gefecht gesetzt", beginnt der Bühnenstar zu erzählen. "Doch einen Vorteil gibt es: Ich habe 30 Kilo abgenommen", fügt er scherzhaft hinzu und zeigt lächelnd auf seinen Bauch.

"Meine Familie und ich, wir haben das sehr gut überstanden und jetzt fange ich neue Projekte an", verkündet er in der Aufnahme weiter. Bei seiner Netz-Gemeinschaft löst er damit eine wahre Begeisterungswelle aus. "Wir stehen in den Startlöchern", lautet einer der Kommentare seiner überglücklichen Fans.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams, Sänger

Schürmann, Sascha/ActionPress Alphonso Williams bei "Promi Big Brother"-Finale 2018

Gulotta,Francesco/ActionPress Alphonso Williams auf dem Oktoberfest in München, 2018

