Alphonso Williams (✝57) und Willi Herren (✝45) sind wieder vereint. Im Oktober 2019 verstarb der einstige DSDS-Gewinner plötzlich an den Folgen von Prostatakrebs. Heute schockierte eine weitere schreckliche Nachricht die deutsche Fernsehwelt: Willi ist überraschend im Alter von 45 Jahren gestorben. Die beiden TV-Stars waren zu Lebzeiten sehr gute Freunde: Deshalb gedenken die Angehörigen des US-amerikanischen Soul-Sängers dem Ballermann-Star jetzt mit einem rührenden Beitrag im Netz.

Auf Instagram teilte Alphonsos Familie nun zwei Schnappschüsse, auf denen die beiden gemeinsam glücklich in die Kamera strahlen. "Seit Monaten knallen uns Tod, Krankheit und Schicksalsschläge um die Ohren - und jetzt auch noch du, Willi?!", zeigten sich die Angehörigen des Familienvaters fassungslos. Der Schock und die tiefe Erschütterung seien überhaupt nicht in Worte zu fassen. "Im Himmel wird was los sein, wenn Willi und Alphonso beieinander sind", beendete die Familie ihren emotionalen Post.

Im Netz zeigen sich unzählige Freunde und Kollegen des Reality-TV-Stars komplett schockiert über sein plötzliches Ableben. Unter anderem meldeten sich seine Promis unter Palmen-Mitstreiter Katy Bähm (27), Giulia Siegel (46), Chris Töpperwien (47) und Emmy Russ (21) mit rührenden Beiträgen im Netz zu Wort. Auch Willis Exfrau Jana Windolph reagierte total erschüttert: "Ich bin fassungslos und ohnmächtig. Es tut mir so unendlich leid. Ich wollte immer nur das Beste für dich!"

ActionPress Willi Herren, Sänger

Getty Images Alphonso Williams

ActionPress Willi Herren in Köln

