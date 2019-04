Nach der Arbeit kommt das Vergnügen! In den vergangenen Monaten hatte Pietro Lombardi (26) einiges zu tun: Als einer von vier Juroren hatte er sich bei Deutschland sucht den Superstar auf die Suche nach dem größten Gesangstalent der Republik gemacht – und es am Samstag in Davin Herbrüggen gefunden, den Sieger der diesjährigen Staffel. Nun möchte sich Pietro Lombardi offenbar bei einer Spritztour mit dem Luxuswagen erholen. Der Haken dabei: Söhnchen Alessio (3) scheint seinem Papa kurzerhand den Platz am Steuer weggeschnappt zu haben!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der DSDS-Juror jetzt einen Schnappschuss, der seinen Sohnemann hinter dem Steuer eines roten Fahrzeuges zeigt. Das Dreizack-Symbol auf dem Lenkrad verrät, dass es sich offenbar um einen Luxuswagen der Marke Maserati handelt. Obwohl der dreijährige Alessio aus seinem Kinderzimmer wohl eher andere Dimensionen gewohnt sein dürfte, scheint er sich auf dem Fahrersitz des Erwachsenen-Spielzeugs ziemlich wohlzufühlen. Was sein Papa wohl dazu sagt?

Pietro wartet seinem Sohnemann zuliebe offenbar gerne ein bisschen länger auf die erholsame Spritztour. "Meine kleine Maschine", kommentierte er den Schnappschuss. Offenbar gönnt er seinem Sohnemann den Spielspaß!

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und Alessio Lombardi im Juni 2018

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und Sarah Lombardi mit einem Hasen im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de