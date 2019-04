Diese Vier scheinen sich gefunden zu haben! Bereits im Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar ließ Urgestein Dieter Bohlen (65) die Bombe platzen und verkündete, dass es im nächsten Jahr ein Wiedersehen mit der aktuellen Jury geben wird! Der Pop-Titan wird also auch 2020 weiterhin tatkräftig von Oana Nechiti (31), Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) unterstützt. Tanz-Expertin Oana hat nun gegenüber Promiflash verraten, warum die vier Juroren so gut miteinander harmonieren!

"Da ist tatsächlich bei keinem Einzigen das Ego im Spiel. Wir wollen einfach die Besten vom Besten auswählen und eine geile Show liefern", schwärmte die Rumänin gegenüber Promiflash. Alle Jury-Mitglieder hätten schon unglaublich viel Erfahrung gesammelt: "Es sind vier Menschen, die so viel fachliches Wissen haben, so viel durchlebt haben, so oft gescheitert sind, so oft erfolgreich waren." Daher seien sie schon seit dem ersten Aufeinandertreffen bereit gewesen, gemeinsam angehende Musiker zu unterstützen, so die Choreografin: "Wir sind dankbar, dass es solche Formate gibt, die Künstlern eine Chance geben."

Im Fall von Davin Herbrüggen scheint diese fachliche Unterstützung definitiv gefruchtet zu haben – am Samstag wurde der 20-jährige Altenpfleger im großen Finale zu Deutschlands neuem Superstar gekürt. Neben dem Preisgeld von 100.000 Euro, durfte sich der diesjährige Sieger auch erstmals über einen neu eingeführten DSDS-Pokal freuen.

Getty Images Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo vor dem Finale der 16. "DSDS"-Staffel

ActionPress Oana Nechiti, Tänzerin

ActionPress Davin Herbrüggen, Sieger der 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"

