Süße News von Eva Marcille (34)! Die Kalifornierin war 2004 zum ersten Mal auf dem Radar der Öffentlichkeit aufgetaucht, als sie in der dritten Staffel von America's next Topmodel teilgenommen hatte. Nach ihrem Sieg in der Castingshow war die Beauty auch als Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin, unter anderem bei Real Housewives of Atlanta, im Rampenlicht geblieben. Nun sorgt die 34-Jährige für freudige Schlagzeilen: Eva erwartet ihr drittes Kind!

Das verkündeten das Model und sein Ehemann Michael Sterling nun im Interview mit People: "Wir könnten uns nicht mehr freuen, zu verkünden, dass Baby Nummer drei auf dem Weg ist!" Eva sei bereits in der 17. Schwangerschaftswoche und überglücklich über den Familienzuwachs. "Es ist wundervoll, dass Gott seine Superkraft mit uns teilt!", freute sich euch ihr Gatte, mit dem sie seit einem halben Jahr verheiratet ist.

Eva und Michael sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Aus einer früheren Beziehung zu Kevin McCall hat das TV-Gesicht zudem eine fünfjährige Tochter – an die Schwangerschaft mit der kleinen Marley Rae dürfte sich Eva jedoch nicht allzu gerne erinnern: Erst kürzlich offenbarte sie, ihr Ex habe sie vor und nach der Geburt schwer misshandelt.

Getty Images Eva Marcille, Model und Schauspielerin

Splash News Michael Sterling und Eva Marcille

Instagram / evamarcille Eva Marcilles Kinder Marley und Michael

