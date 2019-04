Eva Marcille (34) überrascht ihre Fans mit einer Schockbeichte! Die ehemalige America's next Topmodel-Siegerin ist erst im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr erstes Kind, Töchterchen Marley, stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Kevin McCall, von dem sie bereits seit 2015 getrennt ist. Nun verriet die TV-Beauty den Grund für die damalige Trennung: Kevin soll sie während der Schwangerschaft misshandelt haben!

Das erzählte die 34-Jährige jetzt unter Tränen in der Talkshow The Rickey Smiley Show. Demnach hätten die Misshandlungen überhaupt erst angefangen, als sie mit der gemeinsamen Tochter schwanger war. Nach der Geburt sei es dann sogar noch schlimmer geworden. Als Kevin irgendwann auch Klein-Marley in Gefahr gebracht haben soll, sei es dem Model zu viel geworden. "Ich hatte Marley tatsächlich das eine Mal im Arm und ich dachte: 'Ich halte das nicht mehr aus'". Daraufhin habe sie den Rapper dann verlassen.

Kevin selbst äußerte sich zu diesen Vorwürfen gegenüber People bereits so: "Es tut mir weh, dass die Menschen Lügen so schnell glauben. Jede Prügelei, in die ich in meiner Karriere verwickelt war, war nur um Eva vor ihrem eigenen Chaos und ihren eigenen Streitigkeiten zu beschützen." Die Anschuldigungen von Eva sind allerdings nicht die Ersten gegen den Musiker. Kevin wurde erst am vergangenen Montag wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Getty Images Eva Marcille und Kevin McCall bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards 2013

Instagram / evamarcille Eva Marcilles Kinder Marley und Michael

Getty Images Kevin McCall bei den BET Awards 2013

