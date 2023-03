Eva Marcille und Michael Sterling lassen sich scheiden!

Eva Marcille (38) lässt sich scheiden! Die US-Amerikanerin hatte 2004 durch ihre Teilnahme an "Americas's next Topmodel" große Bekanntheit erlangt. Die Beauty konnte damals bis zum Schluss überzeugen und gewann die Show. Auch danach fand sie weiterhin im Rampenlicht statt, beispielsweise in der Reality-TV-Show "Real Housewives of Altanta". 2018 heiratete die Kalifornierin ihren Liebsten Michael. Das Paar hat auch zwei gemeinsame Kinder. Doch nun ist alles aus und vorbei!

Dies bestätigte die 38-Jährige gegenüber People: "Dies war eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste, aber manchmal führt das Leben einen in eine Richtung, die man nicht erwartet hat." Es fließe kein böses Blut zwischen dem Ex-Paar. Eva fügte hinzu: "Unsere Kinder bleiben unsere größte Priorität und die achteinhalb Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden wir immer in Ehren halten. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren."

Michael ist auch eine Vaterfigur für Evas älteste Tochter Marley Rae. Diese stammt aus einer früheren Beziehung zu dem Musiker Kevin McCall. Die Kleine wisse gar nicht, dass Michael nicht ihr biologischer Vater ist. Er sei der Vater der heute Neunjährigen, seit sie 15 Monate alt war.

Anzeige

Instagram / mikesterling Michael Sterling und Eva Marcille im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / evamarcille Michael Sterling und Eva Marcille im März 2022

Anzeige

Getty Images Topmodel Eva Marcille im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de