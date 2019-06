Sie war der Hingucker auf dem blauen Teppich! Anfang Mai hatte Eva Marcille (34) bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal Mama wird. Die ehemalige America's next Topmodel-Kandidatin und ihr Ehemann Michael Sterling schritten bei den BET Awards am Sonntagabend nun erstmals seit der Verkündung der Schwangerschaft über einen Event-Teppich: Unter seinem Kleid konnte und wollte das Model seinen runden Baby-Bauch nicht mehr verstecken!

Die 34-Jährige zog in einem fliederfarbenen Traum alle Blicke auf sich: Das bodenlange Kleid hatte mehrere Schlitze an Armen und Beinen, wodurch es besonders lässig am Körper der Schwangeren saß. Ein Cut-Out-Detail, das von Evas rechter Schulter bis zu ihrer linken Hüfte ging, sorgte für Schnappatmung, denn sie war ohne BH unterwegs. Das Besondere an ihrem Outfit war für die US-Amerikanerin aber eindeutig ihre Schwangerkugel: Diese betonte der Reality-TV-Star ununterbrochen mit seinen Händen, während er für die Fotografen posierte.

Für Eva und ihren Mann ist es das zweite gemeinsame Kind. Ihr Sohn Michael feierte im vergangenen April seinen ersten Geburtstag. Aus einer früheren Beziehung mit dem Musikproduzenten Kevin McCall hat die Beauty außerdem die fünfjährige Marley Rae. Das Geschlecht ihres Nachwuchses hat das Paar bisher nicht verraten.

Getty Images Eva Marcille und Michael Sterling bei den BET Awards 2019

Anzeige

Getty Images Eva Marcille im Juni 2019

Anzeige

Splash News Eva Marcille mit ihrer Tochter Marley Rae McCall, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de