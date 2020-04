So topfit ist Eva Marcille (35) ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Kindes! Das Topmodel erfreute seine Fans im vergangenen Mai mit zuckersüßen Neuigkeiten: Eva und ihr Ehemann Michael Sterling erwarteten ihren dritten Nachwuchs. Im September erblickte ihr Sohn Maverick schließlich das Licht der Welt. Einige Monate nach der Geburt präsentiert die dreifache Mama nun ihren Körper im Netz.

"Sechs Monate nach der Geburt, drei Kinder", erklärt die Laufstegschönheit in einem Instagram-Clip und hält dabei ihren flachen Bauch in die Kameralinse. Die 35-Jährige ist sichtlich stolz und zufrieden mit ihrem After-Baby-Body. Für die Aufnahmen verzichtete sie auf einen Filter und Make-up. In einem früheren Interview mit Hollywood Life hatte Eva erzählt, dass sie recht schnell nach der Entbindung wieder zum Sport gehen wolle. Sie hatte in der Schwangerschaft rund 18 Kilo zugenommen.

Neben Bildern von ihrer schlanken Silhouette gibt es auf dem Account der Laufsteg-Beauty auch zahlreiche Bilder ihres jüngsten Kindes. So postete Eva beispielsweise einen süßen Schnappschuss von ihrem Sohn, als dieser fünf Monate alt war. Darauf trägt der Kleine einen knuffigen gestreiften Strampler. Evas Follower sind von den Fotos immer wieder begeistert und klicken fleißig auf den Like-Button.

Anzeige

Instagram / evamarcille Eva Marcille im April 2020

Anzeige

Getty Images Model Eva Marcille

Anzeige

Instagram / evamarcille Eva Marcilles Sohn Maverick



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de