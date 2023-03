Scheidung eingereicht: Eva Marcilles Mann will sie zurück!

Eva Marcilles (38) Mann gibt nicht auf! Vor wenigen Tagen wurde publik, dass die TV-Bekannheit die Scheidung von ihrem Ehemann Michael Sterling eingereicht hat. Die beiden hatten sich erst 2018 das Jawort gegeben und haben zwei gemeinsame Kinder. Trotz der Trennung fließe aber kein böses Blut zwischen dem "Real Housewives of Altanta"-Star und seinem Ex. Und offenbar will Michael auch weiter um die Ehe kämpfen!

"Ich werde meine Frau nicht verlieren. Ich werde mit jeder Faser meines Seins um sie kämpfen", stellte er gegenüber The Jasmin Brand klar. Michael liebe das Model sehr und wolle deshalb noch nicht aufgeben: "Ich habe vor, ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe und dass unsere Liebe stark genug ist, um auf die andere Seite zu kommen", betonte er.

Eva sehe aber offenbar keine Hoffnung mehr für die Beziehung – sie hatte laut Mirror in den Scheidungsunterlagen angegeben, dass es "keine Aussichten auf eine Versöhnung" gebe. Die Ehe mit dem Anwalt sei "unwiederbringlich zerbrochen". Außerdem fordert die ehemalige America's next Topmodel-Kandidatin das primäre Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Söhne.

Instagram / evamarcille Eva Marcille und ihr Mann, TV-Bekanntheiten

Getty Images Eva Marcille und ihr Mann Michael im September 2021

Getty Images Eva Marcille, Model

