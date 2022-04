Süße Neuigkeiten von Eva Marcille (37)! Die US-Amerikanerin erlangte 2004 durch ihre Teilnahme an "Americas's next Topmodel" große Bekanntheit. Die Beauty schnappte sich damals den Sieg und stand danach auch weiterhin im Rampenlicht. Beispielsweise war die Kalifornierin bei der beliebten Reality-TV-Show "Real Housewives of Altanta" dabei. Auch privat läuft es bei ihr. Sie ist glücklich verheiratet und hat drei Kinder – und ihre Familie wächst weiter: Eva erwartet wieder Nachwuchs!

Via Instagram verkündete ihr Gatte Michael Sterling die schönen News. Er teilte einen Schnappschuss, auf dem er und seine Liebste bis über beide Ohren strahlen. "Meine Frau Eva und ich freuen uns sehr, dass wir im Herbst unser Baby Madison in der Sterling-Familie begrüßen dürfen" schrieb der werdende Vierfach-Papa dazu. Die Eheleute könnten wohl kaum glücklicher sein.

Die Fans des Topmodels sind wegen der niedlichen Überraschung ganz aus dem Häuschen. "Das ist kein Aprilscherz, oder? Oh mein Gott, ich freue mich so für euch", schrieb eine Userin. Ob Eva und Michael einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, wollen sie noch nicht verraten.

Getty Images Topmodel Eva Marcille im Dezember 2021

Instagram / evamarcille Michael Sterling und Eva Marcille im März 2022

Getty Images Eva Marcille im Februar 2019

