Vor rund zwei Monaten verstarb Schauspieler Luke Perry plötzlich und völlig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls. Eine Welle herzlicher Anteilnahme überflutete das Netz und gelangte auch zur Familie des einstigen "90210"-Darstellers. Von jetzt auf gleich standen seine Kinder im Licht der Öffentlichkeit und das mitten in der Trauer um ihren Vater. Lukes Tochter Sophie, die sich in Malawi für bessere Bildung engagiert, setzte ihrem Papa jetzt ein Denkmal und benannte eine Schule nach ihm.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 18-Jährige ein Bild, welches sie im Kreis von Kindern und Kollegen vor der neuen "Bvucco 'Luke' Pre School" zeigt, und schreibt dazu: "Danke an alle, die gespendet haben, um uns bei unseren Projekten zu helfen. Unsere erste Schule ist fertig und ich kann euch nicht sagen, wie stolz und aufgeregt ich wegen der Eröffnung am Mittwoch bin." Offenbar war es nicht so einfach, den Namen ihres Vaters an die Wand zu bekommen, denn wie Sophie weiter offenbart: "Danke für alles an meinen wundervollen Partner Ruben. Vor allem, dass du dafür gekämpft hast, die Schule nach meinem Dad zu benennen."

Ihre Follower freuen sich offen mit Sophie und ein Unterstützer kommentiert: "Was für einen wunderbare Sache, die du da für deinen Papa tust. Du und deine Familie seid so gute Menschen. Ganz einfach. Mögen eure Herzen heilen, indem ihr gute Sachen für Andere tut."

Instagram / lemonperry Sophie Perry vor der nach ihrem Vater benannten Schule

Instagram / lemonperry Luke Perrys Tochter Sophie

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

