Es war ein großer Schock! Erst vor wenigen Stunden mussten Freunde, Fans und Familie um das Leben von Iker Casillas (37) bangen. Der ehemalige Nationaltorwart erlitt während eines Trainings am Mittwoch einen Herzinfarkt und musste sogar notoperiert werden. Doch jetzt können seine Angehörigen wieder aufatmen, dem Sportler scheint es zum Glück wieder besser zu gehen. Er meldete sich jetzt aus dem Krankenbett bei seinen Fans.

Der 37-Jährige wurde nach einem akuten Herzanfall am Mittwochmorgen direkt in ein Krankenhaus eingeliefert – dort wurde dem Torhüter in einer Notoperation ein Stent platziert, der eine erneute Verengung der Venen verhindern soll. Jetzt meldete sich Iker via Instagram selbst aus dem Krankenhaus und gab Entwarnung: "Alles im Griff hier. Vielen Dank an alle für die Botschaften und die Liebe."

Unter dem geposteten Gesundheits-Update meldeten sich bereits nach wenigen Minuten viele Fußballer-Kollegen und schickten dem Star-Torwart zahlreiche Genesungswünsche. So richtete unter anderem Sophia Thomallas (29) Freund Loris Karius (25) mit mehreren Emojis Grüße an seinen Freund Iker.

Getty Images Iker Casillas im April 2019

Getty Images Iker Casillas im Februar 2019

Getty Images Iker Casillas, spanischer Fußballer

