Malle-Auftritt auf Umwegen – auf ganz schön vielen Umwegen! Die Tagesgestaltung von Michael Wendlers (46) 1. Mai sollte eigentlich so aussehen: In der Wahlheimat Florida in den Flieger steigen, umsteigen und letztendlich auf Mallorca endgültig aussteigen. Immerhin wartet im Mega-Park eine Bühne, die vom Schlagerstar eingeheizt werden will. Dieses Vorhaben könnte nun allerdings ins Wasser fallen, denn: Michaels Flugzeug musste tatsächlich notlanden!

Wie Bild erfahren hat, habe sich der "Sie liebt den DJ"-Interpret rechtzeitig in Miami auf den Weg gemacht und sei den Flug nach London mit der Flugnummer BA 0206 pünktlich angetreten. Über der US-amerikanischen Stadt Boston dann der Schock: Laut des Berichterstatters hatte ein Passagier an Bord einen Herzinfarkt, weshalb eine Notlandung unausweichlich gewesen sei. Allerdings musste die Maschine danach offenbar in den USA bleiben. Also habe sich der Wendler einen Ersatzflug nach London geschnappt, wo er mittlerweile eingetroffen sei – nun aber das nächste Problem: Jetzt hängt er angeblich am Flughafen fest!

Dabei sollte der 46-Jährige eigentlich zeitnah in Madrid ankommen, um von dort aus endlich nach Palma fliegen zu können. Aktuell setze Michael alle Hebel in Bewegung, um Mallorca noch vor 20 Uhr zu erreichen und eine Stunde später aufzutreten. Über diesen straffen Zeitplan kann der Sänger, der mit Schulabbrecherin in spe Laura im Anschluss an das Konzert übrigens gleich ein paar Wochen Urlaub auf Malle machen will, aber herzlich lachen: "So fit bin ich noch nie auf die Bühne gegangen", witzelte er gegenüber der Quelle.

WENN Michael Wendler beim Schlager Olymp 2016

Cindy Voß/ActionPress Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

