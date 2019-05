Diese Schwangerschaft ist für Isabell Horn (35) kein Zuckerschlecken. Die einstige GZSZ-Darstellerin erwartet in wenigen Wochen ihren zweiten Nachwuchs – seit zwei Jahren bereichert bereits Töchterchen Ella ihr Leben. Und ihr Kleinkind hält die Brünette in der Zeit mit ihrem zweiten Schatz unterm Herzen auch ganz schön auf Trab – die Kleine fordert Isabells volle Aufmerksamkeit und möchte unter anderem getragen werden. Eine gewisse Anstrengung für die Power-Mami – doch wohl kein Vergleich zu den körperlichen Begleiterscheinungen, mit denen sich die 35-Jährige im ersten Trimester herumschlagen musste!

Denn Isabells Schwangerschaft war zu Beginn alles andere als einfach: "In den ersten vier Monaten hatte ich leider immer wieder mit starker Übelkeit zu kämpfen", offenbarte die YouTuberin in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Zusätzlich musste die baldige Zweifach-Mama immer wieder mit Blutungen und einem starken Ziehen im Unterleib kämpfen – zwischenzeitlich hatte sie sogar Angst, das Kind zu verlieren. Nach einigen Frauenarzt-Terminen dann aber die Entwarnung: Dem Baby geht es gut! Und schon bald können Isabell und Freund Jens ihren Sohn in die Arme schließen, wie die Beauty weiter ausführte: "Der errechnete Geburtstermin ist am 27. Juni."

Mit ihrem Buben, für den die Influencerin und ihr Partner noch immer keinen Namen ausgewählt haben, soll ihre Familie dann aber endlich vollkommen sein, wie Isabell im Netz anfügte: "Ich denke, nach zwei Kindern ist unsere Familienplanung abgeschlossen."

P.Hoffmann/WENN.com Isabell Horn bei der Cirque du Soleil 'Paramour - Das Musical'-Premiere 2019

AEDT/WENN.com Isabell Horn, YouTuberin

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Tochter Ella und Jens

