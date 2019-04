Isabell Horn (35) ist derzeit im absoluten Baby-Glück! Vor zwei Jahren erblickte Töchterchen Ella das Licht der Welt – und im Februar verkündete die stolze Mama, dass sich ihr Sonnenschein demnächst auf ein Geschwisterchen freuen darf. Seit den erneuten Baby-News könnte die Beauty nicht glücklicher sein, doch jetzt erzählt sie in einem Interview: Die zweite Schwangerschaft bringt sie ganz schön ins Schwitzen.

Gegenüber RTL schildert die 35-Jährige, warum ihr langsam die Puste ausgehe: "Die kleine Maus, die Ella, will auch immer noch gerne getragen werden, das heißt, wenn man schon ein Kind hat, schont man sich gar nicht." In Erwartung ihrer Tochter habe das noch ganz anders ausgesehen: "Man achtet auf so viel, ruht sich immer wieder aus." Jetzt sei sie nur am Schleppen, am Machen und am Tun. "Irgendwie geht es aber noch", betont sie dennoch.

Ella realisiere allmählich, dass sie bald ein Brüderchen zum Spielen bekommt, schwärmt Isabell: "Sie streichelt den Bauch auch immer und gibt ein Küsschen drauf." Im Sommer ist es so weit, dann ist die Familie endlich zu viert.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Isabell Horn im Februar 2019 in Berlin

WENN.com Isabell Horn im April 2019 in Berlin

Facebook / Isabell Horn Jens Ackermann und Isabell Horn mit Tochter Ella

