Was für eine optische Veränderung! Oana Nechitis (31) Markenzeichen waren bislang ihre langen, welligen roten Haare – doch die konnte die Profitänzerin wohl einfach nicht mehr sehen. In den sozialen Medien wollte sie deshalb von ihren Followern wissen, ob sie sich die Haare mal wieder kurzschneiden und färben solle – und die Antwort war eindeutig! Oana trägt jetzt einen kurzen, dunklen Bob.

Die 31-Jährige wollte einfach mal etwas anderes ausprobieren und bat ihre rund 322.000 Instagram-Fans um ihre Meinung: "Kurze, dunkle Haare? Oh Gott, schon wieder habe ich Lust auf eine Haar-Veränderung. Hilfeeee. Ja oder Nein?" Vor wenigen Stunden präsentierte die Tänzerin dann stolz ihre neue Frisur.

Auch wenn einige Anhänger Oanas Lockenpracht hinterher trauerten, so zeigte sich die Mehrheit begeistert von dem neuen Style. So kam ein User aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und kommentierte: "Oana du bist so süß und schön! Du siehst wieder zauberhaft göttlich schön aus." Welcher Look gefällt euch besser? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Oana Nechiti 2019 in Köln

Getty Images Oana Nechiti und Faisal Kawusi 2017 in Köln

