Keyshia Cole (37) schwebt erneut im Mutterglück! Erst im Juli vergangenen Jahres hatte sich die Musikerin bei ihren Fans eher unbeliebt gemacht: Um sich gegen die ständige Kritik an ihren Kurven zu wehren, behauptete sie im Netz, schwanger zu sein – und bekam für ihren Scherz einen echten Shitstorm ab. Ob ihr ihre Follower die aktuellen News nach alledem überhaupt noch abkaufen? Wie Keyshia jetzt erklärte, wird sie tatsächlich wieder Mama!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die "Heaven Sent"-Interpretin am Freitag einen augenscheinlich eindeutigen Schnappschuss: Mit dem Blick in die Ferne gerichtet und der Hand auf ihrem kugelrunden Babybauch posiert sie vor einer malerischen Kulisse. "Ich bin umgeben von Liebe", schrieb die 37-Jährige zu dem Foto und ergänzte überglücklich: "Bald ist Muttertag!" Auf zwei weiteren Bildern sieht man Keyshia an der Seite ihres Partners Niko Khale, der die Aufnahmen ebenfalls teilte und mit den liebevollen Worten kommentierte: "Ich bin so aufgeregt, diese Reise mit dir anzutreten. Was für ein Segen. Ich liebe dich!"

Neben den zahlreichen Glückwünschen sammeln sich unter dem Beitrag aber auch einige negative Kommentare. Der Grund: Keyshias Follower befürchten, der 23-jährige Niko sei zu jung, um ein verantwortungsvoller Vater zu werden. Ob die Befürchtungen ihrer Fans berechtigt sind? Immerhin sollte Niko dank Keyshias Sohn Daniel Hiram Gibson Jr. doch bereits Übung im Vatersein haben. Der Neunjährige stammt aus der ersten Ehe der Sängerin mit dem Basketballer Daniel Gibson.

Getty Images Keyshia Cole bei den MTV VMAs 2017

Instagram / keyshiacole Keyshia Cole und Niko Khale

Instagram / daniel_gibsonjr Daniel Hiram Gibson Jr., Sohn von Keyshia Cole

