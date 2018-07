Das sind doch mal schöne Neuigkeiten! Keyshia Cole (36) ist bereits Mama eines Jungen, der im März seinen achten Geburtstag feierte. Daniel heißt der Sohnemann und stammt aus einer früheren Beziehung der Sängerin. 2011 heiratete sie Daniels Vater, den NBA-Spieler Daniel Gibson – im April des vergangenen Jahres ließen sie sich allerdings überraschend scheiden. Schnell war ein neuer Liebhaber gefunden, von dem Keyshia jetzt offenbar ihr zweites Kind erwartet.

Dass sich Daniel bald über ein Geschwisterchen freuen darf, machte die werdende Mama jetzt persönlich auf Instagram bekannt. Auf den ersten Blick sieht der Post gar nicht nach Schwanger-Verkündung aus – erst der Hastag #preggoinmyFashionNovaFit (zu deutsch: schwanger in meinem "Fashion Nova"-Look) stellt klar: Da ist Nachwuchs unterwegs! Über weitere Details zur Schwangerschaft hüllt sich die Musikerin noch in Schweigen. Sie verrät weder das Geschlecht, noch in welchem Monat sie aktuell ist. Auf dem Foto, das die Schwangere postet, fehlt von einem Babybauch zumindest jetzt noch jede Spur.

Eine wichtige Info behält die 36-Jährige ebenfalls für sich: den Namen des Papas. Zwar datet sie seit einiger Zeit den Rapper Niko Khale, offiziell bestätigt haben die zwei eine Beziehung bis jetzt noch nicht. Via Social Media teilte der 22-Jährige zum 4. Juli jetzt aber sogar ein Familienfoto, auf dem er gemeinsam mit Keyshia und ihrem Spross Daniel zu sehen ist.

saac Brekken / Getty Images Keyshia Cole auf der Bühne

Paras Griffin / Getty Images Keyshia Cole im Juni 2017

Instagram / nikokhale Keyshia Cole, Sohnemann Daniel und Niko Khale

