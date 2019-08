Dieses Mal führt Musikerin Keyshia Cole (37) ihre Fans ganz bestimmt nicht aufs Glatteis! Die Sängerin hat gerade ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Erst im Mai hatte die 37-Jährige enthüllt, ein zweites Mal Nachwuchs zu erwarten – der erste mit ihrem neuen Freund Niko Khale. Knapp ein Jahr zuvor war der US-Amerikanerin in der Presse bereits eine zweite Schwangerschaft nachgesagt worden, diese Meldung hatte sich allerdings nur wenig später als falsch herausgestellt. Das Gerücht war damals aufgrund ihrer Körpermaße entstanden. Nun darf Keyshia aber tatsächlich wieder ein Baby in den Armen halten, wie sie selbst verkündete!

In ihrer Instagram-Story teilte Keyshia einen Screenshot mit Datum und Uhrzeit. Darauf ist zu lesen: "Donnerstag, 1. August, 11:11 Uhr. Die Uhrzeit, zu der ich geboren wurde und der Tag, an dem du zur Welt gekommen bist!" Nur wenige Sekunden später filmte sie direkt einen Clip aus dem Krankenhausbett und schrieb dazu: "Der Baby-Boy ist da, meine Lieben!" Ihr erster Sohn Daniel aus einer früheren Beziehung hat also jetzt einen kleinen Bruder – und der schloss stolz sein Geschwisterchen auf einem weiteren Schnappschuss in die Arme. Den Namen behielt sie aber noch für sich.

Doch nicht alle scheinen sich über das Familienglück von Keyshia zu freuen: Bereits kurz nach der Schwangerschaftsverkündung hatten Fans die Befürchtung geäußert, ihr erst 23-jähriger Partner könnte noch gar nicht reif genug sein, Vater zu werden. Jetzt kann Niko aber alle Hater eines Besseren belehren.

Instagram / keyshiacole Keyshias Sohn Daniel mit ihrem neugeborenen Baby

Instagram / keyshiacole Keyshia Cole und Niko Khale

Instagram / keyshiacole Keyshia Cole, Sängerin

