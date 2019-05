Bis auf Weiteres liegt GZSZ für Ulrike Frank (50) auf Eis! Anstatt für die beliebte Serie vor der Kamera zu stehen, rockt die Schauspielerin momentan nämlich das Parkett bei Let's Dance. Ihre Set-Kollegen fiebern unterdessen vor dem TV-Bildschirm mit ihrer guten Freundin mit – doch wie schlägt sich Ulrike in den Augen ihrer Schauspielpartner? Promiflash hat den GZSZ-Stars mal auf den Zahn gefühlt und konnte ihnen ein paar ehrliche Antworten entlocken!

Natürlich sind alle hin und weg von der 50-Jährigen – kein Wunder, immerhin liefert sie Woche für Woche eine Top-Performance nach der nächsten ab. "Ich bin echt beeindruckt, dass sich Ulli so krass bewegen kann. Ich wusste zwar schon immer, dass sie topfit ist und eine Mega-Figur hat, aber dass sie sich so gut bewegen kann...", versuchte Valentina Pahde (24) ihre Begeisterung im Promiflash-Interview in Worte zu fassen. Sie sei superstolz auf ihre Freundin und tippe sich freitags regelmäßig die Finger wund, damit Ulrike weiterkommt. Serien-Urgestein Wolfgang Bahro (58) kennt die Berlinerin derweil schon seit Jahren und ist ebenfalls ein großer Fan ihrer Tanzkünste: "Ich finde sie super. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen, dass sie ins Finale kommt und die zukünftige Dancing Queen wird."

"Ulli ist einfach eine Granate", lautete das Urteil von Jörn Schlönvoigt (32) – und er weiß schließlich, wovon er da spricht. Der Kiez-Doc hatte im Jahr 2011 ebenfalls an der Tanzshow teilgenommen und landete sogar auf dem fünften Platz. Die ausgebildete Musical-Darstellerin kann es in der Sendung seiner Einschätzung nach noch weit bringen: "Mit unseren Fans im Rücken kann das nur gut gehen."

Wenzel, Georg/ActionPress Jörn Schlönvoigt und Valentina Pahde

Ukas,Michael / ActionPress Ulrike Frank und Wolfgang Bahro

Getty Images Jörn Schlönvoigt und Helena Kaschurow bei "Let's Dance" 2011

