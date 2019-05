Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) sind derzeit unzertrennlich. Auch in die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel bezieht die Modelmama ihren Liebsten und dessen Zwillingsbruder Bill (29) fleißig mit ein. Unter anderem steuerte ihre Band Tokio Hotel den Titelsong zur Show-Staffel bei. Am gestrigen Abend fungierte Bill sogar als Gastjuror und castete ein Model für sein eigenes Modelabel. Dem Sender wird deswegen nun Schleichwerbung vorgeworfen!

Der Sänger entschied am gestrigen Abend an der Seite seiner zukünftigen Schwägerin über das Schicksal der verbliebenen Topmodel-Anwärterinnen und vergab in seiner Rolle als Juror sogar einen Job. Während der Sendung lud der 29-Jährige zu einem Casting für sein bislang eher unbekanntes Fashionlabel "Magdeburg-Los Angeles". GNTM-Sprecherin Tina Land sah in diesem Aufruf allerdings keine Eigenwerbung und erklärte gegenüber Bild: "Dies unterscheidet sich in keiner Weise von den anderen Castings und Jobs, die wir im Rahmen von GNTM erzählen."

Ob die beiden Brüder während des großen Finales Ende Mai auch eine Rolle spielen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Der Sender hielt sich bislang eher bedeckt und äußerte sich geheimnisvoll: "Alle Infos zum Finale wird ProSieben rechtzeitig verkünden. Lassen Sie sich überraschen!"

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in München

ActionPress / TheImageDirect.com Heidi Klum und Bill Kaulitz 2019 in Los Angeles

Getty Images Bill Kaulitz 2017 in Berlin

