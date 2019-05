Können die Fans aufatmen? Benjamin Piwko (39) sorgte in der vergangenen Let's Dance-Sendung für einen kleinen Schock: Er legte gestern mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) einen flotten Jive auf das Parkett und krönte seine Performance mit einem actionreichen Sprung – der jedoch nicht optimal verlief! Benjamin landete unsanft auf dem Hinterteil und zog sich eine Verletzung am Kreuz-Darmbein zu. Bedeutet das etwa, dass Benjamins Teilnahme in der nächsten Woche noch unsicher ist? Jetzt verriet Isabel, wie es um ihren verletzten Schützling steht!

Promiflash traf Profi-Tänzerin Isabel nach der Show und hakte mal nach, wie sie die Chancen einschätzt, dass sich der 39-Jährige bis zur nächsten Sendung gesundheitlich vollkommen erholt. "Ich mache mir keine Sorgen. Er ist ein Kämpfer und das ist eine muskuläre Geschichte, das kann man supergut behandeln. Also glaube ich, dass das alles gut gehen wird", erklärte die Blondine optimistisch. "Und eventuell müssen wir halt die ersten ein oder zwei Trainingstage ein bisschen ruhiger angehen lassen."

Allgemein schien der vergangene Freitag einfach nicht Benjamins Tag gewesen zu sein. Während der gehörlose Teilnehmer sonst immer Jury und Zuschauer mit seinen Auftritten aus den Latschen gehauen hat, konnte er mit seiner Darbietung zu "Don' Speak" von No Doubt nicht überzeugen – und kassierte gerade einmal 12 Punkte von Motsi Mabuse (38) und Co.

P.Hoffmann/WENN.com Benjamin Piwko bei der fünften "Let's Dance"-Show

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko in der fünften Show von "Let's Dance"

ActionPress_Bieber, Tamara Benjamin Piwko 2019

