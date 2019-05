Seit Monaten sorgen die Mitglieder der Pop-Rock-Band Jonas Brothers für Schlagzeilen – und zwar längst nicht mehr nur wegen ihres musikalischen Comebacks! Zunächst hatte die Blitz-Verlobung und die anschließende mehrtägige Hochzeit von Nick Jonas (26) und seiner Frau Priyanka Chopra (36) für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt – und vor Kurzem erregte die plötzliche Las Vegas-Trauung von Joe (29) und seiner frischgebackenen Gattin Sophie Turner (23) Aufsehen. Von so viel Romantik ließ sich wohl auch der älteste der Jonas Brothers, Kevin (31), anstecken – denn er hat offenbar ebenfalls ganz schön Schmetterlinge im Bauch!

Den neuesten Upload auf seinem Instagram-Account widmete er seiner Ehefrau Danielle (31): Das Foto zeigt das Paar auf dem roten Teppich bei den Billboard Awards – und dabei hat Danielles Outfit es ihrem Mann offensichtlich so richtig angetan: "Schaut euch dieses Bein an!", kommentierte Kevin das sexy Kleid mit megahohem Beinschlitz. Dass ihn allerdings nicht nur das tolle Aussehen seiner Liebsten verzaubert, machte der Sänger in weiteren Zeilen deutlich.

"Ich kann mich glücklich schätzen, so eine unterstützende Frau zu haben, ich liebe dich", ließ Kevin Danielle schließlich wissen. Das Paar ist seit stolzen zehn Jahren miteinander verheiratet und hat zwei Kinder, die fünfjährige Tochter Alena Rose und die zweijährige Valentina Angelina.

Judy Eddy/WENN.com Kevin und Danielle Jonas in Las Vegas

Anzeige

Patricia Schlein/WENN.com Danielle und Kevin Jonas

Anzeige

Tony Forte/WENN Kevin Jonas und seine Frau Danielle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de