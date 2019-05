Seit über einem Jahr ist Kylie Jenner (21) stolze Mama einer Tochter – Anfang Februar 2018 hat nämlich die kleine Stormi Webster (1) das Licht der Welt erblickt. Seitdem ist das Mutter-Tochter-Gespann unzertrennlich und mittlerweile färbt sogar der Kleidungsstil der Jungunternehmerin auf ihr Baby-Girl ab. Erst kürzlich wurde das Duo in ziemlich stylishen Outfits abgelichtet – vor allem Stormi überzeugte mit ihrem coolen Look!

Am vergangenen Freitagabend gönnte sich Kylie ein entspanntes Dinner in New York City. Zusammen mit ihrer Kleinen machte sich der Keeping up with the Kardashians-Star zum Nobelrestaurant "Nobu" auf. Ziemlich lässig und ganz in Schwarz flashten Kylie und Stormi die Fotografen mit ihren aufeinander abgestimmten Looks. Die glückliche Mutter zeigte sich ganz vernarrt in ihr Mädchen und gab der Kleinen immer wieder verliebte Küsschen.

Dass die Einjährige kein Einzelkind bleiben soll, hatte die kleine Halbschwester von Kim Kardashian (38) erst kürzlich in einem Instagram-Post verdeutlicht. Neben Geburtstagsglückwünschen an ihren Freund Travis Scott (28) schrieb die Styling-Queen: "Lass uns rumvögeln und ein weiteres Baby bekommen."

MEGA Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Neil Warner/MEGA Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Kylie Jenner und Stormi im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de