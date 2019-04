Über diese Geburtstagswünsche dürfte sich Travis Scott (28) garantiert freuen! Kylie Jenner (21) hatte ihrem Freund und Vater ihrer Tochter Stormi (1) bereits vor einigen Tagen eine riesige, vorgezogene Geburtstags-Sause geschmissen – mit dem Motto Avengers: Endgame und passenden Kostümen sowie Torte. Zu seinem echten Ehrentag richtete die Keeping up with the Kardashians-Beauty nun liebevolle Worte an ihren Partner und verkündete, dass sie ein weiteres Baby von ihm möchte!

Auf Instagram teilte Kylie anlässlich des Geburtstags von Travis eine Bildreihe und zuckersüße Worte: "Dir dabei zuzusehen, wie du zu dem Partner, Freund, Sohn und Vater geworden bist, der du heute bist, war so erfüllend. Ich liebe dich und ich bin so stolz auf dich." Außerdem gratulierte sie dem Rapper und machte schließlich deutlich, dass sie ihre gemeinsame Familie noch erweitern möchte. "Lass uns rumvögeln und ein weiteres Baby bekommen", beendete die Kurven-Queen ihren Post samt eines Emojis mit herausgestreckter Zunge.

Bei Kylies Fans kam der ehrliche Geburtstags-Beitrag bestens an. Schon nach wenigen Minuten hatten über 1,7 Millionen Menschen auf den Like-Button gedrückt. Außerdem gratulierten auch zahlreiche Follower Travis zu seinem 28. Geburtstag.

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Kylie Jenner und Stormi im April 2019

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Travis Scott und eine ausgelassene Kylie Jenner

