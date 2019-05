Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25) schweben seit Anfang Januar auf Wolke sieben. Es gab nur ein Problem: Das Model lebte bisher in Berlin, der Fußball-Profi wohnt in Istanbul! Seit kurzem ist jedoch bekannt, dass die 29-Jährige zu ihrem Partner in die Türkei gezogen ist. Promiflash hat bei Sophias Mutter Simone Thomalla (54) nachgefragt, was sie eigentlich zu dem neuen Mann an der Seite ihrer Tochter sagt!

Beim Deutschen Filmpreis 2019 traf Promiflash die Schauspielerin auf dem roten Teppich und sprach sie auch auf die Beziehung von Sophia und Loris an. Die deutsche Schauspiel-Größe sei der Ansicht, dass das Sophias Sache sei und diese auch nicht gerne über die Beziehung ihrer Mutter sprechen würde. "Sophia ist eine glückliche Frau und das ist für mich als Mutter wichtig und Loris ist ein toller Junge und alles ist gut", fasste die TV-Beauty dann aber doch zusammen.

Außerdem plauderte Simone mit Promiflash auch über ihre baldige Fern-Beziehung mit ihrem Freund Silvio Heinevetter (34), der sie ganz entspannt entgegenblicke. "Natürlich behalten wir Berlin als Lebensmittelpunkt. Das ist unsere Stadt, die wir lieben. Und ob ich dann am Wochenende mal nach Berlin fahre oder nach Melsungen – das ist alles nur eine Frage der Organisation", gab sich die 54-Jährige optimistisch.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

Getty Images Simone Thomalla beim Bambi 2015 in Berlin

ActionPress Simone Thomalla und Silvio Heinevetter auf der Bunte Festival Night 2019

