Simone Thomalla teilt erstes Bild ihres neuen Partners René

Simone Thomalla (60) hat es offiziell gemacht: Die Schauspielerin zeigte ihren neuen Freund René M. erstmals auf Instagram. Auf dem Bild, das offenbar bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch entstand, strahlen beide in die Kamera. Dazu schreibt sie schlicht: "Ich liebe dich", begleitet von einem roten Herz. Mit diesem besonderen Post macht Simone Thomalla ganz klar, wie glücklich sie an der Seite von René ist. Bereits im Februar war ihre Beziehung öffentlich geworden, und seitdem zeigt die "Frühling"-Darstellerin, dass sie wieder Schmetterlinge im Bauch hat.

Hinter der 60-Jährigen liegen jedoch auch schwere Monate. Erst rund um den Jahreswechsel hatte sie einen schmerzhaften Verlust zu verkraften: Ihr langjähriger Freund Christoph W. verstarb im Dezember 2024. In der RTL-Show Let's Dance, an der sie in diesem Jahr teilnahm, sprach sie offen über diesen Schicksalsschlag und kämpfte mit den Tränen. Trotz ihres verletzungsbedingten Ausscheidens aus der Sendung strahlt Simone nun neuen Lebensmut aus – und das Glück mit René scheint ihr Kraft zu geben. Gegenüber Bild verriet die Schauspielerin: "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander."

Über ihren neuen Partner René ist Folgendes bekannt: Er ist Mitbesitzer einer Baufirma, engagiert sich ehrenamtlich für den Förderverein des Fußballvereins FSV Spandauer Kickers und hält sich sonst eher im Hintergrund. Allerdings dürfte dem einen oder anderen seine Tochter Denise Merten (34) bekannt vorkommen, denn sie schaffte es 2016 bei Der Bachelor bis ins Halbfinale. Während die Liebe von Simone Thomalla und René fernab des Rampenlichts wächst, dürfen sich ihre Fans auf einen ganz besonderen TV-Auftritt freuen: Simone steht demnächst im Brautkleid für eine Episodenrolle in der vierten Staffel "Doppelhaushälfte" vor der Kamera. Ob sie und René irgendwann auch vor den Traualtar treten, bleibt allerdings ihr süßes Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonethomalla René M., Partner von Simone Thomalla

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige