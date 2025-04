Simone Thomalla äußert sich zu ihrem "Let's Dance"-Ausstieg

Für Simone Thomalla (60) ist der Traum vom Let's Dance-Sieg geplatzt: Die Schauspielerin kann aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht weiter über das Tanzparkett schweben. Sie kämpfte bereits in den vergangenen Wochen mit starken Knieschmerzen, die laut eigener Aussage dazu führten, dass sie "fast nichts mehr" konnte, und die sich als Knorpelschaden herausstellten, wie sie jetzt in einem Statement offenbart. "Leider hat auch die Woche Pause keinerlei Besserung gebracht, sodass ich jetzt auf den Rat meiner Ärzte hören musste!", verkündet die Tatort-Bekanntheit schweren Herzens gegenüber RTL.

Darüber hinaus spricht die 60-Jährige einen besonderen Dank an ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) aus. "Er war mir Trainer, Zuhörer und Verbündeter in vielen schönen und lustigen Stunden, aber auch ein verständnisvoller Freund und Motivator, gerade in den letzten drei Wochen, in denen mir mein Knie täglich Grenzen gesetzt hat", betont Simone. Sie wird aber nicht nur den Profitänzer vermissen, sondern auch den Rest der "Let's Dance"-Truppe. "Ich wünsche all meinen Mitstreitern eine tolle weitere Zeit und gönne es jedem Einzelnen, der viel Kraft und Liebe ins Tanzen investiert hat, weiterzukommen und sich den Pokal zu holen", verdeutlicht der "Frühling"-Star.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Anstelle von Simone darf Christine Neubauer (62) in der kommenden Woche noch einmal ihr Glück versuchen. Die Schauspielerin schied in der siebten Liveshow aufgrund zu weniger Anrufe aus – weshalb sie sich nun sehr dankbar zeigt, eine zweite Chance zu bekommen. "Das ist für mich ein unfassbares, unglaubliches Geschenk. Ich bin so glücklich", schwärmte sie im Gespräch mit dem Sender, drückte aber auch aus, ihrer Kollegin eine rasche Genesung zu wünschen: "Auf der anderen Seite wünsche ich natürlich Simone, die wegen ihres Knies aufhören musste, gute Besserung. Gesundheit geht vor."

RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2025

