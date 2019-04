Was für ein toller Liebesbeweis! Sophia Thomalla (29) ist seit einigen Monaten mit dem Torwart Loris Karius (25) zusammen. Immer wieder schwärmte die Moderatorin in den vergangenen Wochen von ihrem Freund, alles könnte perfekt sein – es gab nur ein Problem: Sophia lebte bisher in Berlin, Loris wohnt in Istanbul! Doch die Fernbeziehung ist nun Geschichte: Die 29-Jährige ist für ihren Schatz in die türkische Metropole gezogen!

Diese Neuigkeit teilte die Schauspielerin Bild mit: "Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen. Da muss ich als Spielerfrau Abstriche machen", erklärte sie. Von ihrer momentanen Wahlheimat zeigte sie sich begeistert: "Die Türkei ist wunderschön, tolle Restaurants, nette Menschen." Aktuell wohnt sie laut Angaben der Zeitung in der Wohnung des Kickers. Die einzige Sache, die sie irritieren würde, sei die Tatsache, dass es wenig Pressefreiheit gebe.

Sie plane zunächst für ein Jahr in der Türkei zu bleiben, dann wolle sie weitersehen: "Es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt. Ich bin jetzt quasi Halb-Türkin", führte Sophia weiter aus. Ihre Wohnung in der deutschen Hauptstadt wolle sie aber trotzdem behalten.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Istanbul, Januar 2019

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla im Urlaub in Miami

Getty Images Sophia Thomalla beim Made for More Award 2019

