Neuerungen im Love-Life von Simone Thomalla (54)! Seit nunmehr zehn Jahren geht die Schauspielerin Hand in Hand mit ihrem Partner Silvio Heinevetter (34) durchs Leben. Obwohl sie unter der Woche für den Tatort in Bayern vor der Kamera steht, wartet am Wochenende immer das gemeinsame Nest in Berlin auf die Mama von Sophia Thomalla (29) – das wird sich in Zukunft aber ein kleines bisschen ändern: Den Handball-Torhüter zieht es beruflich ins hessische Melsungen. Im Promiflash-Interview plauderte Simone jetzt darüber, wie sie ihre Fernbeziehung meistern werden.

"Wir haben beide Berufe, die uns seit Jahren in verschiedene Städte treiben. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben", meinte die 53-Jährige, als Promiflash sie auf dem Deutschen Filmpreis antraf. Dem Wohnortwechsel ihres Liebsten sieht sie sehr gelassen entgegen. "Natürlich behalten wir Berlin als Lebensmittelpunkt. Das ist unsere Stadt, die wir lieben. Und ob ich dann am Wochenende mal nach Berlin fahre oder nach Melsungen – das ist alles nur eine Frage der Organisation."

Viel verändern wird sich für Simone und ihren Silvio also nicht. Und das Hin und Her hat für Simone auch ganz klar etwas Gutes: "Wir hängen nicht ständig aufeinander. Alltag kann, glaube ich, auch sehr viel kaputt machen", zeigte sie sich weiter optimistisch.

GeorgWenzel/face to face/ActionPress Simone Thomalla und Silvio Heinevetter auf der Ein Herz für Kinder Gala 2018

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in "Die 20 Jahre Show" von Andrea Berg

Anzeige

Getty Images Simone und Sophia Thomalla bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de