Fühlt sich gut an: Simone Thomalla schwärmt von Beziehung

Simone Thomalla (60) schwebt offensichtlich auf Wolke sieben. Die Schauspielerin ist frisch verliebt – und an der Seite von ihrem neuen Freund, namens René Merten, superglücklich. Im Gespräch mit Bunte verrät sie beim Maifest von AEDT ein paar Details zu ihrer Beziehung und kommt dabei ins Schwärmen. "Es ist alles noch ganz frisch", verrät sie und fügt hinzu: "Wenn es sich nicht so gut anfühlen würde, wäre ich nicht in einer Beziehung."

Der Let's Dance-Star habe den Handwerker über gemeinsame Bekannte kennengelernt, was vieles leichter gemacht habe. "Es ist ein bisschen einfacher, wenn jemand wie ich jemanden kennenlernt, der schon einmal bei anderen Leuten durch eine kleine Prüfung gegangen ist. Das erleichtert die Sache ungemein", erklärt Simone. Inzwischen gehen sie nun auch schon ein paar Monate gemeinsam durchs Leben: "Wir sind seit Ende letzten Jahres zusammen." Auch wenn René selbst mit dem Showbusiness nichts am Hut habe, scheue er öffentliche Auftritte an der Seite seiner Liebsten nicht. Für die Tatort-Darstellerin ist das wohl ein weiterer Pluspunkt. "Ihm ist das völlig egal", erzählt sie freudig und fährt fort: "Er hat mit Film und Fernsehen nichts zu tun und legt da keinen Wert drauf. Er ist ein erwachsener Mann."

Ganz unbekannt ist der 55-Jährige an Simones Seite dann aber doch nicht – er hat immerhin einen Realitystar als Tochter. Der Berliner ist nämlich der Vater von der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Denise Merten (34). Die 34-Jährige war neben der Datingshow unter anderem auch schon im Sommerhaus der Stars. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Pascal Kappés (34) bekam sie 2018 Söhnchen Ben-Matteo und machte René damit zum superstolzen Opa. Seine Tochter und er sollen sich sehr nahestehen – und auch die TV-Bekanntheit freut sich sehr über das Liebesglück ihres Vaters.

