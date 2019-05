Seit Januar stellen Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25) ihre Liebe in aller Öffentlichkeit zur Schau. Ob Knutschbilder vom Strand oder süße Liebesbekundungen – die Moderatorin hat in dem Kicker eben ihr Herzblatt gefunden. Doch haben die beiden sich in der Zwischenzeit vielleicht sogar schon verlobt? Mit einem Couple-Post, den sie lediglich mit dem Wort "Yes!" versehen hatte, brachte Sophia die Gerüchteküche ganz schön zum Brodeln. Und was sagen ihre Fans zu den Spekulationen?

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 5. Mai, 18:41 Uhr, 2.441 Teilnehmer) konnte sich die Mehrzahl von 68,1 Prozent (1,662 Teilnehmer) auf keinen Fall vorstellen, dass Sophia und Loris bereits verlobt sein sollen. Bis auf das verdächtige "Ja" deutete schließlich auch nichts weiter auf einen Kniefall hin, weder ein Ring noch ein ausführliches Statement. Trotzdem sind immerhin 31,9 Prozent (778 Teilnehmer) der Überzeugung, dass die Turteltauben den nächsten Beziehungs-Schritt gewagt haben.

Sollten sich die beiden doch verlobt haben – oder es zumindest vorhaben, hätten sie zumindest schon mal den Segen von Sophias Mama Simone Thomalla (54). Im Promiflash-Interview schilderte die Schauspielerin folgende Eindrücke: "Sophia ist eine glückliche Frau und das ist für mich als Mutter wichtig und Loris ist ein toller Junge und alles ist gut."

AM / SplashNews.com Loris und Sophia in Miami

AEDT/WENN.com Simone Thomalla, Schauspielerin

Becher/WENN.com Sophia Thomalla in der NDR Talkshow 2019

