Wird aus Frau Thomalla bald Frau Karius? Dass Sophia Thomalla (29) mit ihrem Liebsten Loris Karius (25) überglücklich ist, soll am besten die ganze Welt sehen. Während sich die Moderatorin bei ihren vorigen Beziehungen immer eher bedeckt hielt, möchte sie ihren Jackpot mit dem Profi-Torhüter allen zeigen. Spätestens als sie kürzlich verkündete, für ihren Schatz in die Türkei ziehen zu wollen, war wohl jedem klar: Zwischen Sophia und Loris ist es richtig ernst. Etwa so ernst, dass sie nun schon den nächsten Schritt wagen?

Auf Instagram postete die Tochter von Simone Thomalla (54) in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein romantisches Bild mit ihrem Lover. Darauf zu sehen: Sophia und Loris in einer innigen Umarmung am Strand. Was allerdings Fragen aufwirft, ist die Bildunterschrift: ein schlichtes "Yes!" Hat die Schauspielerin etwa "Ja" gesagt? Das vermuten zumindest ihre Fans. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung!".

Der Beşiktaş-Spieler selbst teilte bisher noch kein Update mit seiner Freundin. Stattdessen schrieb er drei Herz-Emojis unter den Beitrag seiner womöglich Zukünftigen. Was glaubt ihr? Haben Sophia und Loris sich verlobt?

Instagram / loriskarius Loris Karius und Sophia Thomalla in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla in Miami

