Das ist für Simone Thomalla bei "Let's Dance" schwierig

Simone Thomalla (59) begeistert aktuell auf dem Tanzparkett von Let's Dance. Doch der Weg in die nächste Runde war für die Schauspielerin zuletzt alles andere als leicht: Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) musste sie in der vierten Liveshow ums Weiterkommen bangen. Ihre Tochter Sophia Thomalla (35) verfolgt die Auftritte ihrer Mutter mit großem Interesse. In der RTL-Morgenshow "Punkt 8" erklärt sie, dass ihre Mutter sehr nervös sei, sobald sie sich außerhalb ihrer Komfortzone bewege. Trotz ihrer jahrelangen Karriere als Schauspielerin bringe Simone vor großen Show-Auftritten viel Nervosität mit. "Das fängt bei Talkshows an und endet bei Unterhaltungsshows", verrät Sophia.

Besonders die bevorstehende siebte Show sei für Sophia eine Herzensangelegenheit, denn Simone würde dort am Freitag einen besonderen Anlass feiern – ihren 60. Geburtstag. "Ich würde sie natürlich in der Show besuchen kommen und ihr persönlich die Daumen drücken", erklärt Sophia bei ihrem TV-Interview. Doch um ihren runden Geburtstag auf der "Let's Dance"-Bühne feiern zu können, muss Simone vorher mit einem Tango erneut die Jury und Zuschauer von ihrem Können überzeugen. Sophia betont, dass ihre Mutter oft sehr selbstkritisch sei. Diese Unsicherheit erschwere es ihr mitunter, ihr Tanzpotenzial voll auszuschöpfen.

Im Showbusiness ist Simone seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil. Größere Bekanntheit brachten ihre Rollen als Kommissarin im Tatort oder als Dorfhelferin in "Frühling". Tochter Sophia, die 2010 selbst die Tanzshow als "Dancing Star" gewann, hat sich weniger als Schauspielerin, sondern vielmehr als Moderatorin einen Platz im deutschen TV erarbeitet.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2025

Getty Images Simone und Sophia Thomalla

