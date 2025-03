"Grausige Moderatorin": Lina schießt gegen Sophia Thomalla

Reality-TV-Star Lina übt in ihrem Podcast "Truth or Trash" scharfe Kritik an Sophia Thomalla (35). Gemeinsam mit ihrer Mutter, die in der aktuellen Folge zu Gast ist, spricht Lina über nicht ausgestrahlte Szenen von ihrer Teilnahme bei der Show Are You The One?. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund: "Alles Mögliche, wo Sophia Thomalla mal wieder bewiesen hat, was sie für eine grausige Moderatorin ist, hat es nicht reingeschafft."

In dem Gespräch erinnert sich Lina, dass sich die AYTO-Moderatorin weder Namen noch Zusammenhänge habe merken können und immer wieder Dinge durcheinandergebracht habe. Zudem sei Sophia in der Sendung laut Lina immer wieder durch unpassende Kommentare negativ aufgefallen. "Es wäre schön, wenn [die Produktion] mal ihre ganzen pietätlosen Aussagen, ihre misogynen Aussagen, den ganzen Bullshit, den sie da produziert, reinschneiden würde", merkt die Podcasterin an und fällt ihr hartes Urteil: "Ich mag sie nicht."

Sophia, die neben ihrer Arbeit als Moderatorin auch als Schauspielerin, Model und Unternehmerin bekannt ist, war in der Vergangenheit nicht selten Ziel öffentlicher Kritik. Erst vor wenigen Wochen sorgte die Tochter von Simone Thomalla (59) für Aufruhr. Im Fernsehen äußerte sie sich öffentlich zu ihrer politischen Einstellung. Bei AYTO-Fans kam das alles andere als gut an. Auf der Instagram-Seite der Kuppelshow forderten einige Zuschauer prompt Konsequenzen. "Sophia muss raus", lautete eine der Forderungen.

Instagram / ballerlina Lina, Ex-Kandidatin bei "Are You The One"

Getty Images Sophia Thomalla im Februar 2024

